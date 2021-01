Covid-19

As cidades chinesas de Pequim e Tsingtao estão a exigir provas anais de covid-19 às pessoas que cheguem do estrangeiro, noticia hoje a imprensa oficial da República Popular da China.

De acordo com o diário estatal Global Times, a capital do país e a cidade de Tsingtao, da província de Xantum, estão a exigir este novo método de prova como parte dos requisitos de quarentena para quem chega do estrangeiro.

Os testes, segundo especialistas citados pelos órgãos de comunicação social locais, são mais eficazes do que outros usados até ao momento como amostras através do nariz (a mais comum das provas PCR), saliva ou sangue.