Covid-19

A pandemia da covid-19 resultou numa redução de 33% nos pedidos de asilo na União Europeia (UE) nos primeiros 10 meses de 2020, face ao período homólogo, divulgou hoje a Comissão Europeia.

Segundo um comunicado, foram apresentados 390.000 requerimentos (incluindo 349.000 primeiros pedidos) na UE, menos 33% do que no mesmo período de 2019, quebra que o executivo comunitário atribui à pandemia da covid-19.

As passagens irregulares nos postos fronteiriços tiveram uma redução de 10%, no mesmo período, para as 114.300, um mínimo de seis anos.