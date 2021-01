Covid-19

A Comissão Europeia publicou hoje o contrato assinado com a AstraZeneca referente à aquisição da vacina contra a covid-19, que obriga a farmacêutica aos "melhores esforços" para o cumprir, mas foi omitido o número de doses iniciais contratualizadas.

"A AstraZeneca vai recorrer aos seus melhores esforços para fabricar as doses europeias inicias dentro da União Europeia", refere o contrato de aquisição prévia firmado em agosto passado entre o executivo comunitário e a farmacêutica e hoje publicado devido ao 'braço de ferro' entre as partes.

Em causa está o anúncio feito pela AstraZeneca de que entregará à União Europeia (UE) menos doses do que acordado para o primeiro trimestre de 2021, número que consta do contrato e que, ainda assim, foi omitida pela Comissão Europeia no documento hoje mostrado à imprensa.