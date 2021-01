Actualidade

O número de mortos devido ao ciclone Eloise, que atingiu principalmente Moçambique, mas também países vizinhos na África Austral no fim de semana passado, aumentou para 21 e mais de 270.000 pessoas foram afetadas, anunciou hoje a ONU.

Do total, 11 pessoas morreram em Moçambique, quatro em Essuatíni, três no Zimbabué, duas na África do Sul e uma pessoa em Madagáscar, ilha que foi atingida um dia antes da zona costeira do continente, de acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).

A grande maioria das pessoas afetadas encontra-se na região da Beira, no centro de Moçambique, uma região que estava ainda a tentar recuperar da devastação causada em 2019 pelos ciclones Idai e Kenneth, que mataram cerca de 700 pessoas.