Actualidade

As vendas no comércio a retalho caíram 4,1% em 2020, o que compara com um crescimento de 4,3% no ano anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, a diminuição homóloga do índice de volume de negócios no comércio a retalho foi de 4,5% em dezembro, taxa superior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior.

A queda deste índice ficou a dever-se, por um lado, à contração de 9,9% verificada na atividade no âmbito dos produtos não alimentares, que compara com uma diminuição homóloga de 10,1% em novembro e, por outro lado, ao aumento em 1,4 p.p., para 2,4%, nas vendas de produtos alimentares no comércio a retalho.