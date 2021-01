RCA

O Presidente angolano, João Lourenço, apelou hoje à defesa da paz e estabilidade na República Centro-Africana, considerando "inaceitável" que o "Governo legítimo" esteja condicionado no combate aos grupos rebeldes pelo embargo de armas imposto pelas Nações Unidas.

As declarações foram feitas na abertura de uma mini-cimeira da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), que reúne hoje em Luanda os presidentes do Congo, Denis Sassou Nguesso; Chade, Idriss Déby Itno; República Centro-Africana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, e os representantes do chefe do Conselho de Transição Nacional da República do Sudão, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, e do Presidente do Ruanda, Paul Kagame.

João Lourenço agradeceu a participação presencial dos seus homólogos, que considerou "um sinal de inequívoco interesse e preocupação pelos problemas candentes da região dos Grandes Lagos, em especial na RCA, onde se vem observando o recrudescimento do conflito desde as eleições presidenciais realizadas a 27 de dezembro".