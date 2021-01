Actualidade

O ex-presidente de um fundo de investimento acusado de receber mais de 215 milhões de euros em subornos foi executado hoje na China, segundo a televisão estatal chinesa.

Lai Xiaomin foi condenado à morte no início deste mês, numa sentença rara na China contra um importante líder económico, com o tribunal a considerá-lo culpado de ter recebido mais de 215 milhões de euros em subornos e ter tentado obter mais 13 milhões, atribuindo-lhe ainda responsabilidade por um desvio de fundos públicos de 3,1 milhões de euros.

Naquele que é já considerado o "maior caso de corrupção financeira" da história recente da China, o tribunal de Tianjin, no norte do país, determinou que os montantes do escândalo foram "extremamente elevados, as circunstâncias particularmente graves e as intenções extremamente maliciosas".