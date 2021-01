Actualidade

O BPI contribuiu com 214 milhões de euros para os resultados de 2020 do grupo espanhol CaixaBank, dos quais 40 milhões resultam sobretudo da participação no angolano BFA, revelou hoje a entidade bancária espanhola.

A filial portuguesa do CaixaBank contribuiu com 174 milhões de euros e as suas atividades internacionais com 40 milhões, sendo a maior parte deste montante dividendos da participação que tem no BFA (Banco de Fomento Angola).

"A avaliação que faço da evolução do BPI em 2020 é extraordinariamente positiva", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na videoconferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo.