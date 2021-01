Covid-19

A PSP multou cinco clientes e o proprietário de um restaurante em Espinho, no distrito de Aveiro, por violaram as regras do estado de emergência em vigor, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclarece que na quinta-feira, cerca das 14:00, verificou que o estabelecimento de restauração e bebidas "estava em pleno funcionamento, com a porta de acesso principal aberta e atendendo cinco clientes, os quais estavam sentados, em espaço interior, ocupando mesas separadas".

Segundo a PSP, foi levantado um auto de contraordenação ao proprietário do restaurante, por inobservância das regras de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares, estando prevista coima no valor mínimo de dois mil euros.