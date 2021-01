Actualidade

O novo inspetor-geral da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), António Ferreira dos Santos, assume funções em 01 de fevereiro, decorrendo ainda os procedimentos para nomeação de quatro subinspetores-gerais para a sua equipa, disse hoje o Ministério das Finanças.

Questionado pela Lusa, o ministério de João Leão diz ter sido informado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) que, "por variadíssimas razões, estes procedimentos tiveram uma duração muito superior ao expectável e ao desejável".

A abertura do procedimento concursal para preenchimento do cargo de inspetor-geral e de quatro vagas para subinspetor-geral da IGF foi solicitada em 17 de janeiro de 2020 pelo então ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, na sequência do pedido do então inspetor-geral, Vítor Braz, para abandonar funções e da decisão do ministro de não renovar as comissões de serviço da sua equipa de quatro subinspetores.