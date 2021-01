UE/Presidência

O Parlamento português aprovou hoje, sem votos contra, o aumento dos recursos próprios da União Europeia, um passo indispensável para que a Comissão Europeia possa financiar os 750 mil milhões de euros do fundo de recuperação pós-pandemia.

O projeto de resolução foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD e PAN e com a abstenção do BE, PCP, CDS, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN).

A ratificação da decisão de novos recursos próprios por todos os parlamentos dos 27 Estados-membros é indispensável para a Comissão Europeia ir aos mercados levantar os 750 mil milhões de euros que vão financiar o fundo de recuperação "Próxima Geração UE".