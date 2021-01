Actualidade

O número de homicídios por 100 mil habitantes, indicador internacional de violência num país, cifrou-se em 6,2 em 2020 em Cabo Verde, idêntico ao registo em 2019, revelou hoje o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

A posição foi assumida pelo ministro, no parlamento, depois de ter sido visado pela declaração política do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) sobre a segurança no país, apontando mesmo o "falhanço" do Governo neste setor, que "não se deve à falta de recursos nem à ausência de chamadas de atenção".

"Este falhanço deve-se tão e exclusivamente à arrogância. Arrogância do primeiro-ministro e do seu ministro de Administração Interna", criticou o deputado João Batista Pereira, na declaração política do PAICV.