Actualidade

Angola registou em 2020 uma queda "bastante acentuada" de cerca de 41% nas receitas de exportação, comparativamente a 2019, mas aumentou os meses de cobertura de reservas para as importações, anunciou hoje o banco central.

O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, falava na apresentação das decisões saídas da reunião ordinária do Comité de Política Monetária (CPM), que analisou o comportamento recente dos principais indicadores económicos e decidiu sobre as taxas diretoras para influenciar a estabilidade de preços na economia.

"A solvabilidade e estabilidade externa da economia foi assegurada. Reduziu-se o volume de importações, e faço aqui realce aos bens alimentares, em que desde o início do programa à data de hoje, temos uma queda média na ordem de 40%", referiu.