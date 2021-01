Covid-19

Cabo Verde não vai realizar qualquer evento de Carnaval em 2021 devido à pandemia de covid-19, decisão que o Governo pretende articular com os principais representantes do setor, anunciou hoje o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

Em declarações à agência Lusa, e numa altura em que surgem relatos sobre a organização de desfiles carnavalescos no arquipélago, nomeadamente na ilha de São Vicente, em formato 'online', o ministro Abraão Vicente rejeitou que isso possa acontecer e garantiu que essa orientação será dada pelo gabinete de crise do Governo, criado para gerir a pandemia de covid-19.

"O gabinete de crise vai-se reunir, não vai haver Carnaval. Eu creio que já há um entendimento tácito por parte dos organizadores, mas vamos organizar um encontro com os principais 'players' do Carnaval em Cabo Verde para passar essa determinação e essa diretiva do Governo: Não há condições para a realização de carnavais", afirmou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.