Actualidade

O grupo parlamentar do PSD entregou hoje um projeto de lei que prevê a possibilidade de voto por correspondência nas eleições presidenciais e europeias para os recenseados no estrangeiro, visando aumentar a participação eleitoral.

No projeto de lei, o PSD defende que a consagração do direito de opção entre votar presencialmente ou por correspondência, atualmente permitido nas legislativas, é uma medida que "potencia a participação eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro" e deve ser estendido às presidenciais e às europeias.

"Não é possível ignorar o apelo feito, em plena noite eleitoral, pelo recém-reeleito Presidente da República, ainda mais quando esse apelo se refere a uma das bandeiras que o PSD tem, há muito tempo, defendido", começa por assinalar o grupo parlamentar social-democrata, na exposição de motivos.