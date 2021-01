Covid-19

O diretor clínico do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) admitiu hoje que está a ser feita uma "medicina de catástrofe" na unidade hospitalar e que a gestão é feita ao minuto e requer "muita imaginação".

"Estamos a fazer uma medicina de catástrofe e as pessoas estão mentalizadas para isso, que têm de continuar a trabalhar. É como os bombeiros que estão a combater um incêndio, não se pode acreditar que eles deixem de fazer o rescaldo do incêndio", sublinhou Eduardo Melo.

Aos jornalistas, o diretor clínico do CHTV disse que "os profissionais têm um espírito de missão e sabem que estão num momento muito difícil" e, neste sentido, reforçou que "não vão baixar braços e que vão tentar manter o funcionamento do hospital, como todos os outros hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS), com certeza".