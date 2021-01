Covid-19

Três doentes dos cuidados intensivos de hospitais de Lisboa vão ser transferidos hoje à tarde para o hospital Nélio Mendonça, no Funchal, na sequência da disponibilidade manifestada pelo Governo da Madeira para receber doentes de covid-19 do continente.

"Hoje, durante a tarde, irão ser transferidos três doentes internados em Cuidados Intensivos, dois do Hospital Beatriz Ângelo e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal", adianta um comunicado conjunto dos ministérios da Defesa e da Saúde.

Segundo a mesa fonte, esta transferência de doentes decorre na sequência da disponibilidade manifestada pela Região Autónoma da Madeira para receber doentes críticos do Serviço Nacional de Saúde do continente.