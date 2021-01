Actualidade

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) critica a fixação de preços do gás de garrafa, em vigor até ao final do mês, acusando o Governo de promover "uma certa animosidade" contra o setor.

"Nestes momentos de crise pandémica que atravessamos, volta a ser notícia, por causa da fixação de preços decretada pelo Governo, a atividade do GPL embalado (em garrafa)", começou por referir o diretor técnico da Apetro, José Alberto Oliveira, num editorial na revista da associação hoje divulgada.

No entanto, para aquele responsável "o foco deste retrato fica apenas no preço, referido de forma muito ligeira e sempre pouco esclarecedora, com a qual se promove uma certa animosidade contra este segmento de negócio".