O consumo de cimento em Portugal voltou a registar em novembro passado "um expressivo aumento" homólogo, de 27,8%, elevando o acumulado anual consumido para 3,3 milhões de toneladas, mais 10,9% que em 2019, anunciou hoje a AICCOPN.

"No mês de novembro de 2020, o consumo de cimento no mercado nacional registou um expressivo aumento de 27,8%, face a igual mês de 2019, o que elevou o total consumido nos primeiros 11 meses do ano para cerca de 3,3 milhões de toneladas, volume que corresponde a um incremento de 10,9% face ao apurado no período homólogo de 2019", informa a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) na edição mensal da sua 'Síntese Estatística de Habitação'.

Quanto ao licenciamento de edifícios habitacionais, a AICCOPN reporta um decréscimo global de 1,3% até ao final do mês de novembro, que resulta de uma subida de 0,7% no número de licenças emitidas para construção nova e de uma diminuição de 8,1% nas licenças para obras de reabilitação.