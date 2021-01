Covid-19

O Centro Social e Paroquial da Ilha, no concelho de Pombal, tem 62 casos positivos do novo coronavírus, anunciou hoje a vereadora com a pasta da Saúde daquele município, durante a reunião de câmara.

Na reunião do executivo, realizada 'online', Ana Cabral adiantou que o concelho tem quatro surtos ativos, "dois dos mais preocupantes" são o do Centro Social e Paroquial da Ilha, com 62 infetados, e o da Santa Casa da Misericórdia do Louriçal, com 55 casos positivos, "entre funcionários e utentes".

Segundo a vereadora, os surtos "estão controlados" e o Município de Pombal já colocou dois recursos humanos no Centro Social da Ilha para dar resposta às necessidades.