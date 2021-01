Covid-19

O Alentejo tem 37 surtos ativos de covid-19 em lares de idosos e a maioria das ocorrências verifica-se em instituições do distrito de Évora, com cerca de 800 utentes e funcionários infetados e 8% de mortalidade.

Os números foram avançados hoje à agência Lusa pelo presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, José Robalo, que indicou que estão identificados na região "48 surtos ativos" do vírus que provoca a covid-19, dos quais 37 são em lares.

Segundo o responsável, é no distrito de Évora que se "vive" a situação "mais grave", com 16 surtos em lares, seguindo-se o distrito de Portalegre, com 11, o Litoral Alentejano, com seis, e o distrito de Beja, com quatro.