Actualidade

O Presidente dos EUA, Joe Biden, faz hoje a sua primeira grande visita fora da Casa Branca, para se encontrar com soldados feridos no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Washington.

Biden tem uma longa história pessoal com este hospital, que trata milhares de militares, veteranos e as suas famílias, já que o seu filho Beau, que serviu como major na Guarda Nacional do Exército de Delaware, morreu ali, em 2015, após uma longa batalha contra um cancro no cérebro.

Mesmo antes do tratamento de Beau, quando Biden era vice-Presidente de Barack Obama, o agora Presidente e a sua mulher, Jill, eram visitantes frequentes, para confortar soldados no dia de Natal.