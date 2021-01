Actualidade

A Companhia de Dança de Almada conclui, em fevereiro, o projeto europeu "CLASH! - Quando a dança clássica e a contemporânea colidem e novas formas emergem", com a apresentação 'online' de "Noir", nos dias 06 e 07, informou hoje a companhia.

Com o aproximar da conclusão do "CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge" (na designação original), a Companhia de Dança de Almada organiza um debate sobre a repercussão deste projeto europeu na sua estrutura, com destaque para os resultados artísticos, que se traduziram na produção da peça "Noir", criada para palco e para o ecrã.

A apresentação da peça, bem como de extratos de vídeos relativos ao processo da sua criação e produção, será complementada através de entrevistas com a direção e equipa artística envolvida, estando o evento aberto à interação com a assistência.