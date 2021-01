Covid-19

A Feira do Livro de Leipzig 2021, na qual Portugal seria o País Convidado de Honra, sob o signo de Maria Gabriela Llansol, foi cancelada devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a organização.

"Face à proibição da realização de grandes eventos na Alemanha, no contexto da atual crise pandémica, a Direção da Feira do Livro de Leipzig cancelou a edição de 2021 daquela importante Feira", afirma o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, colaborador na organização no âmbito da participação portuguesa.

De acordo com a instituição, foi igualmente cancelado o Festival Literário que deveria decorrer em paralelo, "Leipzig Lê", mas, em contrapartida, serão publicados mais autores portugueses na Alemanha, fruto dos programas de apoio à edição e tradução.