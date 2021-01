Covid-19

A polícia de Viena anunciou hoje a proibição de todos os protestos convocados para o fim de semana devido à pandemia da covid-19 e o partido de extrema-direita FPO respondeu com o apelo a um "comício político" no domingo.

Cerca de 15 protestos estavam anunciados para decorrer no sábado e domingo na capital da Áustria, "principalmente manifestações contra as medidas anti-covid-19 e algumas de sentido oposto", confirmou hoje a polícia, num comunicado em que anuncia a proibição de todas elas.

As "medidas de emergência" que entraram em vigor no dia 25 determinam que os participantes nas concentrações devem manter uma distância mínima de dois metros entre si e usar máscara, adianta o comunicado, que evoca as máscaras FFP2, obrigatórias desde segunda-feira na Áustria.