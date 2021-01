Covid-19

A Itália registou 13.574 novos contágios pelo novo coronavírus e 477 óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa uma ligeira diminuição dos dois indicadores, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Com menos 15 vítimas mortais em relação ao dia anterior, o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, situa-se agora nos 87.858, de acordo com a mesma fonte.

Com a contabilização dos novos contágios (que são menos 898 casos face aos dados de quinta-feira), Itália soma, até à data, 2.529.070 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.