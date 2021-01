Covid-19

Paris, 29 jan 2021 (Lusa) - Nas últimas 24 horas morreram em França 356 pessoas devido à covid-19, elevando assim o total de mortos no país devido à covid-19 para 75.620, segundo divulgaram hoje as autoridades francesas.

O número de internamentos continua a subir havendo atualmente 27.308 pessoas hospitalizadas e 3.130 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Com o aumento progressivo do número de hospitalizações, o Presidente da República convocou um novo Conselho de Defesa para hoje à noite, sendo possível que as medidas de segurança sanitária sejam reforçadas no país este fim de semana ou na próxima segunda-feira.