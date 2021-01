Covid-19

O tráfego de dados aumentou 9% na semana terminada em 24 de janeiro, face à anterior, "tendo atingido o valor máximo desde o início da pandemia", divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"De acordo com a informação provisória disponibilizada pelos principais prestadores de comunicações eletrónicas, na semana de 18 a 24 de janeiro, semana em que foi restabelecido o dever geral de recolhimento domiciliário e em que foram suspensas as atividades letivas (22.01.2020), o tráfego de dados aumentou 9% face à semana anterior, tendo atingido o valor máximo desde o início da pandemia", refere o regulador.

"O tráfego de dados encontra-se agora 87% acima do contabilizado no período anterior à pandemia e 12% acima do verificado na segunda semana de pandemia (16 a 22 de março), semana em que se iniciou o primeiro estado de emergência", acrescenta a Anacom.