Covid-19

O Reino Unido registou 1.245 mortes e 29.079 novos casos de pessoas infetadas com covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Governo britânico, que celebrou resultados positivos sobre duas novas vacinas.

Na véspera tinham sido contabilizadas 1.239 mortes e 28.680 casos confirmados de contágio

O total desde o início da pandemia passa assim para 104.371 mortes confirmadas e 3.743.734 infeções.