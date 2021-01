Covid-19

A Polícia Federal (PF) brasileira desencadeou hoje uma operação contra a exploração ilegal de metais preciosos na Terra Indígena Yanomami, denunciando que os garimpeiros são responsáveis por disseminar o novo coronavírus entre os povos nativos.

Na sequência da operação, os agentes policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital do estado de Roraima, e em Alto Alegre e Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, sem especificarem, porém, se houve algum detido.

Através da análise de imagens de satélite e de materiais recolhidos pelo Exército brasileiro, os agentes descobriram a presença de, "pelo menos, 20 pistas de pousos ilegais no interior da Terra Indígena Yanomami, as quais viabilizariam a expansão da atividade mineradora irregular na região", informou a PF em comunicado.