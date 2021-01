Covid-19

O médico e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) Jorge Torgal criticou hoje um suposto alarmismo em torno do número de novos casos de covid-19, alegando que isso alimenta a irracionalidade no combate à pandemia.

Em declarações prestadas numa audição conjunta com outros especialistas em saúde pública, no âmbito da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia e do processo de recuperação económica e social, na Assembleia da República, Jorge Torgal vincou que a comunicação "tem sido um vetor pouco positivo" na ação contra a propagação do vírus SARS-CoV-2 no território nacional.

"Todos os dias ouve-se que temos 10.000 casos de covid, 15.000, 13.000 e não é verdade. Nós temos 10.000, 15.000 ou 13.000 casos de infeção pelo vírus e, felizmente, destes apenas 5% é que serão covid, se tivermos a média habitual na generalidade dos países. Este é um dado objetivo. Ao alarmar, damos uma dimensão que não leva à racionalidade que entendemos que os cidadãos devem ter para abordar o seu quotidiano e a luta contra a epidemia", frisou.