Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje para o "risco real" de as vacinas para a covid-19 poderem "exacerbar as desigualdades" no mundo, acentuando que o "nacionalismo das vacinas" é uma "atitude autodestruidora".

Tedros Adhanom Ghebreyesus falava na habitual videoconferência de imprensa transmitida da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

Segundo o dirigente da OMS, a pandemia da covid-19 "explorou e expôs as desigualdades no mundo", mas existe "um risco real de que as vacinas possam exacerbar essas desigualdades", quando os mais pobres são preteridos a favor dos mais ricos no acesso às vacinas.