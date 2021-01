Covid-19

O INEM confirmou hoje que apenas informa os hospitais quando transporta doentes mais graves e que não é habitual fazer este aviso nos casos menos graves.

"Nas prioridades menos graves, em que os doentes não vão acompanhados de viatura médica, vão só com ambulâncias, o volume de serviço ao nível do país - estamos a falar de 3.000 a 4.000 chamadas por dia - é impossível estar a avisar todas as ambulâncias que vão para todos os sítios", disse à Lusa António Táboas, responsável dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

O responsável falava depois de hoje à tarde a diretora das urgências do Hospital de Santa Maria (Lisboa) ter admitido que a unidade hospitalar está "sobrelotada" há alguns dias e não tem "qualquer controlo" sobre os doentes que lhe são enviados, porque não é feito nenhum contacto com os médicos e chegam às urgências sem serem referenciados.