Andebol/Mundial

A Dinamarca vai defender o título no Mundial de andebol, diante da também nórdica Suécia, depois de hoje ter imperado (35-33) frente à campeã europeia Espanha, que tentou até final discutir a vaga para a final de domingo.

Se a Espanha iniciou a campanha no Egito com um empate (29-29) surpreendente ante o Brasil, na ronda preliminar, seguindo-se depois um percurso imaculado até hoje, a Dinamarca passou mal nos 'quartos', perante o anfitrião Egito, que só 'caiu' no desempate por livres de sete metros, após prolongamento (39-38).

Hoje, o desequilibrador e insubstituível Mikkel Hassen, autor de 12 golos, deu um recital no ataque, destacando-se de todos os outros nos 'disparos' de primeira linha e a atrair os defesores para os colegas finalizarem.