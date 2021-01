Covid-19

O Governo são-tomense suspeita que a nova estirpe do coronavírus do Reino Unido já está no país, devido ao aumento de 24 novos casos, e prorrogou por mais 15 dias a situação de calamidade na ilha de São Tomé.

"Infelizmente nós estamos notando uma subida de casos positivos de covid-19 desde o início do mês de janeiro e há suspeita de entrada no país da nova estirpe deste vírus que está a circular na Europa, nomeadamente no Reino Unido", disse hoje o ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Wando Castro lembrou que nas últimas semanas visitaram o país "muitos compatriotas" provenientes "do estrangeiro, sobretudo de Londres", admitindo, contudo que "para já tudo não passa de uma suspeita", devido ao país "não ter condições para definir ao certo se há, ou não, a existência dessa nova estirpe em São Tomé".