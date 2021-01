Actualidade

Um golo em cada parte do jogo permitiu hoje ao FC Porto vencer 2-0 em casa do Gil Vicente e apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, nas quais vai defrontar o Sporting de Braga.

O mexicano Jesus Corona, logo aos 10 minutos, colocou os 'dragões' em vantagem, que apenas foi confirmada aos 88, por intermédio do iraniano Mehdi Taremi.

O FC Porto vai agora defrontar nas meias-finais, agendadas para 10 de fevereiro (primeira mão) e 03 de março (segunda), o Sporting de Braga, que hoje recebeu e venceu o Santa Clara por 2-1.