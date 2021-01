Covid-19

A nova estirpe do coronavírus detetada no Brasil já está presente em 91% dos casos de infeção analisados no estado do Amazonas, que vive um colapso na saúde, de acordo com um estudo divulgado na sexta-feira.

A investigação, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), importante centro de investigação médica da América Latina, revela uma rápida disseminação da nova variante amazónica, o que pode indicar um maior poder de transmissibilidade.

Em dezembro, a variante batizada de "P.1" foi detetada em 51% das amostras analisadas nos laboratórios da região e, na primeira quinzena de janeiro, essa percentagem aumentou substancialmente para 91%, o que constata que se tornou na linhagem predominante no Amazonas, Estado localizado na Amazónia brasileira.