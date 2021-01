Covid-19

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou, na sexta-feira, a "decisão inútil" da Alemanha de interditar a entrada de cidadãos portugueses no país exceto em viagens consideradas essenciais.

"Lamentamos a decisão da Alemanha de interditar a entrada de portugueses em viagens não-essenciais. Além do mais, é uma decisão inútil, face ao auto-confinamento que Portugal já tinha decidido, com sentido de responsabilidade", dá conta um 'tweet' publicado na página do ministério tutelado por Augusto Santos Silva.

Portugal é um dos cinco países mais afetados pela pandemia e cujos cidadãos vão ficar, a partir de hoje, proibidos de entrar na Alemanha, indicou na sexta-feira o Governo germânico.