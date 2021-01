Covid-19

A edição deste ano do festival norte-americano de música Coachella, um dos mais importantes do mundo, foi novamente adiada devido à pandemia da covid-19, anunciaram na sexta-feira as autoridades de saúde locais.

Este é o terceiro adiamento consecutivo do evento, desde o início da pandemia. O festival realiza-se todos os anos, durante dois fins de semana em abril, no deserto californiano, em Indio, no estado da Califórnia.

Em 2020, foi inicialmente adiado para outubro, e depois para abril deste ano. A organização ainda não decidiu se vai propor novas datas para a edição de 2021.