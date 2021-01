Actualidade

A economia de Taiwan cresceu 2,98% em 2020, sendo uma das poucas economias no mundo com crescimento positivo, anunciou na sexta-feira a Direção-Geral do Orçamento, Contas e Estatísticas da ilha.

Esta estimativa marca a primeira vez, desde 1990, que o Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan cresceu mais rapidamente do que o da China, que registou uma taxa de crescimento de 2,3% no ano passado.

Para os especialistas, este resultou deveu-se, em parte, à rápida reação das autoridades da ilha ao surto inicial de covid-19, impondo restrições à entrada de pessoas oriundas da China continental, na sequência do anúncio dos primeiros casos da doença em Wuhan, cidade no centro do gigante asiático.