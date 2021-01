Actualidade

O protesto dos trabalhadores da Cultura, previsto para hoje, vai decorrer 'online', com um apelo à disseminação de um 'hashtag' (#naruapelofuturodacultura), porque "é importante reforçar que há um conjunto de medidas que, para já, são insuficientes".

"Vamos dar uma forma virtual ao protesto, tendo em conta as circunstâncias da pandemia. Não estamos proibidos de protestar, mas sem dúvida que temos de respeitar a situação tão dramática que todos estamos a viver", disse o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), umas das estruturas que convocou o protesto, Rui Galveias, em declarações à Lusa.

Embora a rua fique "adiada para outro momento", as várias estruturas consideraram que "era importante manter o protesto de alguma forma".