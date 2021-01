Actualidade

O primeiro reator nuclear desenvolvido pela China, o Hualong-1, iniciou hoje as operações comerciais na central de Fuqing, no sudeste do país, noticiou a Xinhua.

De acordo com a agência de notícias oficial chinesa, a unidade Fuqing 5 já está a produzir eletricidade para uso comercial, depois de concluídos os últimos testes, realizados ao longo de sete dias, o que "abrirá o caminho para a produção e exportação em massa".

A China National Nuclear Corporation (CNNC) disse que os componentes fundamentais do reator são produzidos no país.