Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, defende que, apesar das reformas iniciadas na organização, os Estados mantêm "boa parte do poder", não dando competências suficientes aos órgãos executivos.

"Não são dados poderes suficientes à Comissão e ao seu presidente. Os Estados mantêm uma boa parte do poder. Espero que progressivamente se sinta a necessidade de dar mais atribuições ao executivo que vão escolher para que aja no interesse de todos", disse Moussa Faki Mahamat, que concorre a um segundo mandato à frente do principal órgão executivo da União Africana.

O presidente da Comissão da UA falava durante uma entrevista que faz parte do processo de candidatura.