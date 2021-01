Covid-19

A Alemanha registou 12.321 novos casos de covid-19 e 794 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Robert Koch, que indicam que os principais números continuam a cair no país mais populoso da União Europeia.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), os números são inferiores aos notificados na sexta-feira (14.022 novos casos e 839 mortes) e ao registados no último sábado (16.417 e 879).

O máximo de contágios diários na Alemanha foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções, e o de de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244 mortes.