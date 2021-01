Actualidade

Analistas consideram que a eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado brasileiros, segunda-feira, poderá decidir o futuro do Governo de Jair Bolsonaro, com impacto na votação de reformas estruturais e num eventual processo de destituição.

Em entrevista à agência Lusa, o analista político e vice-presidente da consultora Arko Advice, Cristiano Noronha, afirmou que, apesar de não considerar esta eleição "fundamental" para Bolsonaro, "será importante", principalmente se vencerem os candidatos apoiados pelo Governo.

"Caso vençam os seus candidatos, o Governo começa 2021 mostrando capacidade de articulação e de força política, nesta que é a segunda metade do seu mandato. Uma eventual derrota dos candidatos do Governo poderia passar uma mensagem ruim para o mercado, de que o executivo não tem força política no Congresso. Além disso, se não conseguir eleger os seus candidatos terá enormes dificuldades em avançar nas reformas estruturais", analisou Noronha.