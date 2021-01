Covid-19

Os Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, viu-se forçado a parar o restauro dos Painéis de São Vicente devido à pandemia covid-19, mas continua a preparar a principal exposição de 2021, centrada nos 500 anos da morte do rei Manuel I.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do museu, Joaquim Caetano, revelou que as restrições do confinamento obrigaram à interrupção do projeto de restauro da obra icónica criada em 1470 pelo pintor português Nuno Gonçalves, prevista para o período 2020/2022, que já vem sofrendo atrasos desde o início do primeiro confinamento, em março do ano passado.

"O problema é que tudo demora mais [com as interrupções], e enquanto não estiverem feitos todos os exames, não se pode progredir. Umas coisas atrasam e paralisam as outras", comentou o responsável sobre o projeto, novamente parado desde 15 de janeiro, porque os restauradores não podem juntar-se no museu.