Actualidade

Milhares de fiéis da IURD Angola desfilaram hoje na marginal de Luanda, reivindicando a abertura dos templos e defendendo a união da igreja, envolta em conflitos internos que culminaram na criação de uma Comissão de Reforma recentemente legitimada.

"Queremos a nossa igreja", gritavam os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) que se juntaram hoje desde as 14:00 junto do porto de Luanda, de onde partiram, sob um sol intenso, em direção à Fortaleza de São Miguel, o marco histórico mais antigo da capital angolana.