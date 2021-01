Covid-19

O líder do Bloco de Esquerda defendeu hoje que "devem ter consequências" todos os abusos, como o da vacinação contra a covid-19 de funcionários de um café no Porto pelo INEM fora dos critérios definidos.

"Todas as responsabilidades devem ser assacadas sempre que há abuso e devem ter consequências", comentou Catarina Martins, num comentário à polémica em torno da vacinação de funcionários de um café ao lado das instalações do INEM no Porto, que já levou o responsável a pedir a demissão.