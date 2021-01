Presidenciais

O movimento Convergência, do Bloco de Esquerda (BE), criticou hoje a direção do partido de "fuga desesperada às responsabilidades" por "desvalorizar os resultados" de Marisa Matias e "derrota à esquerda" nas presidenciais.

No dia em que a mesa nacional do BE reuniu, por videoconferência, para analisar os resultados das presidenciais, o movimento divulgou uma posição pública em que criticou ainda o fraco envolvimento do partido na decisão da candidatura, apresentada como "um facto consumado".

No comunicado, defendem que é preciso "saber qual a resposta política da direção sobre a perda de 300 mil votos da candidatura do Bloco e a concentração de votos de contestação ao sistema na candidatura da extrema-direita".