Actualidade

A Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil (ANBAPC) defendeu hoje a demissão do Conselho Diretivo do INEM, na sequência da polémica com a administração de vacinas e também pelas filas às portas dos hospitais.

"Este Conselho Diretivo do INEM não reúne já as condições mínimas necessárias para se manter em funções, estranhando-se que perante tantos "casos" ainda não tenham apresentado o seu pedido de demissão nem o facto da tutela nada fazer nesse sentido, o que nos leva a considerar que o Ministério da saúde está conivente com estas atitudes", afirma a ANBAPC, em comunicado.

Em causa está, segundo argumenta a ANBAPC, "as recentes notícias vindas a público, já confirmadas por dirigentes do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), de que foram administradas várias dezenas de vacinas a funcionários não prioritários do instituto e também a trabalhadores de uma pastelaria no Porto.